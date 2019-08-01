Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 898 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.040.908.828 1,45 Garanti Bankası 40.824.000.000 0,81 Akbank 39.156.000.000 0,79 Tüpraş 35.259.023.360 3,02 Enka İnşaat 30.550.000.000 0,86 Bim Mağazalar 28.368.384.000 7,58 Turkcell 28.358.000.000 1,64 İş Bankası (C) 28.079.812.800 0,56 Ereğli Demir Çelik 25.655.000.000 0,97 Yapı ve Kredi Bank. 22.553.626.928 0,58 Aselsan 21.910.800.000 2,04 Ford Otosan 21.107.236.500 6,05 İskenderun Demir Çelik 20.271.000.000 1,47 Sabancı Holding 19.934.746.406 0,68 Türk Telekom 18.725.000.000 2,35 Türk Hava Yolları 17.125.800.000 0,52 Anadolu Efes 12.777.631.576 1,06 Vakıflar Bankası 12.650.000.000 0,44 Arçelik 11.832.000.870 1,31 Şişe Cam 11.047.500.000 0,80





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)