Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) PDPD/DD Koç Holding46.153.344.5101,42 Garanti Bankası40.404.000.0000,80 Akbank38.012.000.0000,77 Tüpraş35.033.646.0803,00 Enka İnşaat29.900.000.0000,84 Bim Mağazalar28.659.840.0007,66 Turkcell27.852.000.0001,61 İş Bankası (C)27.719.815.2000,55 Ereğli Demir Çelik25.375.000.0000,96 Yapı ve Kredi Bank.22.300.215.3900,55 ASELSAN22.024.800.0002,05 Ford Otosan20.633.508.0005,91 İskenderun Demir Çelik20.474.000.0001,49 Sabancı Holding19.465.453.5020,66 Türk Telekom18.585.000.0002,33 Türk Hava Yolları17.139.600.0000,52 Anadolu Efes12.564.473.6811,05 Vakıflar Bankası12.050.000.0000,42 Arçelik11.913.088.2541,32 Şişe Cam11.002.500.0000,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)