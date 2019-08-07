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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.787.319.023 1,44 Garanti Bankası 41.706.000.000 0,83 Akbank 39.000.000.000 0,79 Tüpraş 34.307.430.400 2,94 Enka İnşaat 28.650.000.000 0,81 Bim Mağazalar 28.453.392.000 8,44 İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,54 Turkcell 26.950.000.000 1,56 Ereğli Demir Çelik 23.975.000.000 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 22.807.038.467 0,56 ASELSAN 20.599.800.000 1,82 Ford Otosan 20.545.780.500 5,20 Sabancı Holding 19.159.392.912 0,63 Türk Telekom 19.145.000.000 2,40 İskenderun Demir Çelik 18.850.000.000 1,37 Türk Hava Yolları 16.905.000.000 0,51 Anadolu Efes 12.588.157.891 1,05 Vakıflar Bankası 11.925.000.000 0,42 Arçelik 11.575.224.152 1,28 Şişe Cam 10.170.000.000 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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