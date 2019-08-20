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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 853 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 853 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.581.087.719 1,31 Garanti Bankası 37.338.000.000 0,74 Akbank 35.516.000.000 0,72 Tüpraş 32.554.496.000 2,53 Bim Mağazalar 29.789.232.000 8,84 Enka İnşaat 27.200.000.000 0,74 Turkcell 26.972.000.000 1,56 İş Bankası (C) 23.984.840.100 0,46 Ereğli Demir Çelik 21.805.000.000 0,77 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,52 Ford Otosan 20.563.326.000 5,20 ASELSAN 20.075.400.000 1,78 Türk Telekom 19.145.000.000 2,40 İskenderun Demir Çelik 17.951.000.000 1,20 Sabancı Holding 17.343.433.414 0,57 Türk Hava Yolları 15.525.000.000 0,47 Anadolu Efes 14.684.210.522 1,21 Arçelik 11.872.544.562 1,31 Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,37 Koza Altın 9.889.625.000 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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