Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 884 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 884 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.646.164.900 1,34 Garanti Bankası 39.354.000.000 0,78 Akbank 37.804.000.000 0,77 Tüpraş 32.654.663.680 2,53 Turkcell 28.820.000.000 1,67 Enka İnşaat 28.700.000.000 0,78 Bim Mağazalar 27.676.176.000 8,21 İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,50 Ereğli Demir Çelik 22.680.000.000 0,80 ASELSAN 21.329.400.000 1,89 Ford Otosan 21.107.236.500 5,34 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,50 Türk Telekom 19.775.000.000 2,48 Sabancı Holding 18.159.594.986 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.632.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 15.883.800.000 0,48 Anadolu Efes 14.080.263.154 1,16 Vakıflar Bankası 12.025.000.000 0,41 Arçelik 11.859.029.998 1,31 Koza Altın 10.370.000.000 2,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5