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Borsa, yeni yıla düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 puana geriledi

Borsa, yeni yıla düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,31 değer kaybıyla 90.986,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile gıda, içecek oldu.

2018'in son işlem günü pozitif seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazancıyla 91.270,48 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yeni yılda hızlanması beklenen ticaret müzakereleri ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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