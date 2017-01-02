Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var

Borsa yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 düşüşle 77.754,46 puandan tamamladı.

Borsa yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 düşüşle 77.754,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise 1,42 ile bilişim oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.969,07 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek 76.900 – 77.600 bandında dengelendi.

ABD ve İngiltere'de bugün resmi tatil olmasının piyasalarda düşük işlem hacmi ile yatay bir seyre sebep olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ISM İmalat Endeksi ve Almanya enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.700 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, 76.500'ün ise destek olduğunu bildirdi.






İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.