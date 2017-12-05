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Borsa yılın son ayına hızlı başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayını yüzde 5,6 düşüşle tamamlamasına karşın yılın son ayına hızlı başlangıç yaptı.

Borsa yılın son ayına hızlı başladı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayında 115.093 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine karşın, yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçerek kasımı yüzde 5,6 değer kaybıyla 103.984 puandan tamamladı.

Kasım ayındaki düşüşe karşın yılın son ayına pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi dün günü gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yaşanan gelişmelerin ardından dolar bazlı endeksin gelişmekte olan ülke borsalarına göre ucuz kaldığını belirterek, olası olumlu gelişmelerin ve döviz kurlarındaki gerilemelerin etkisiyle BIST 100 endeksinde yeni zirvelerin görülebileceğini kaydetti.

"110.000-115.000 puan aralığı potansiyel hale gelebilir"

Stratejist Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "BIST 100 endeksinde 105.000-107.000 puan aralığının kalıcı olarak geçilmesi halinde 110.000-115.000 puan aralığı potansiyel hale gelebilir." dedi.

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan da "Endekste kısa ve orta vadeli ortalamaların bulunduğu 106.500-107.500 aralığı yukarı yönlü hareketlerde izleyeceğimiz ilk önemli bölge olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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