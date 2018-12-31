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Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan ve yüzde 0,92 artarak 91.270,48 puana çıktı

Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü yüzde 0,92 değer kazancıyla 91.270,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,30 ile orman kağıt basım oldu.

Yılın son işlem gününe yükselişle başlayan ve 91.338,37 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yılbaşı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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