Borsada 2018'de en fazla teknoloji şirketlerinin karı arttı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da geçen yıl en fazla teknoloji şirketlerinin karı arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında teknoloji endeksine dahil şirketlerin karı 2018'de yüzde 50,53 artış kaydetti.

Borsada sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 30,18 ve mali sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 9,71 artarken, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı yüzde 21,46 azaldı.

Geçen yıl en fazla karı mali sektöre dahil şirketler elde etti. Mali sektörde faaliyet gösteren şirketler, 2018'de 58 milyar 734 milyon 663 bin 977 lira kar elde etti.

Mali sektörü, sanayi sektörüne dahil şirketler takip etti. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, geçen yıl 31 milyar 690 milyon 675 bin 251 lira oldu.

Hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı 6 milyar 699 milyon 356 bin 615 lira olarak gerçekleşirken, en az karı teknoloji sektörüne dahil şirketler elde etti. Teknoloji sektörüne dahil şirketlerin karı geçen yıl 2 milyar 665 milyon 138 bin 644 lira oldu.





- Alt sektör endekslerinde en fazla ulaştırma sektörüne dahil şirketlerin karı arttı





Alt sektör endekslerine bakıldığında, yüzde 249,79 ile en fazla ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı arttı.

Ulaştırma sektörüne dahil şirketleri, yüzde 57,01 ile metal ana sanayi sektörüne dahil şirketler, yüzde 48,73 ile sigorta sektörüne dahil şirketler ve yüzde 45,07 ile madencilik sektörüne dahil şirketler izledi.

Taş, toprak sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 34,29, tekstil, deri sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 28,18, metal eşya, makine sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 22,92, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 15,92, holding ve yatırım sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 15,86, gıda, içecek sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 14,03, bankacılık sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 5,51, finansal, kiralama, faktoring, sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 2,67, kimya, petrol, plastik sektörüne dahil şirketlerin karı da yüzde 2,12 arttı.

Sektör endeksleri arasında söz konusu dönemde karı en fazla azalan yüzde 79,78 ile iletişim sektörüne dahil şirketler oldu. İletişim sektörüne dahil şirketleri yüzde 38,25 ile inşaat sektörüne dahil şirketler, yüzde 28,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığına dahil şirketler, yüzde 26,77 ile ticaret sektörüne dahil şirketler, yüzde 12,08 ile bilişim sektörüne dahil şirketler takip etti.

Alt sektör endekslerinde 2018 yılında en fazla karı, 36 milyar 135 milyon 992 bin 730 lira ile bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler elde etti. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketleri, 15 milyar 766 milyon 234 bin 434 lira ile holding ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, 10 milyar 879 milyon 910 bin 454 lira ile metal ana sektöründe faaliyet gösteren şirketler izledi.

2017 yılında 84 milyon 511 bin lira 467 lira zarar açıklayan orman, kağıt, basıma dahil şirketler, geçen yıl 502 milyon 498 bin 108 lira kar elde etti. Bir önceki yıl 17 milyon 561 bin 905 lira kar elde eden KOBİ sanayiye dahil şirketler, geçen yıl 2 milyon 74 bin 220 lira zarar açıkladı. 2017 yılında 998 milyon 997 bin 592 lira karı olan elektrik sektörüne dahil şirketler, 2018 yılında 1 milyar 82 milyon 665 bin 779 lira zarara döndü. Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin zararı ise 31 milyon 186 bin 178 liradan 89 milyon 178 bin 374 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da sektör bazında incelendiğinde, şirketlerin 2017-2018 yıllarındaki kar/zarar durumu şöyle:

Ana sektör endekslerine dahil şirketler 2018 kar/zarar (TL) 2017 kar/zarar (TL) Kar/zarar değişim BIST teknoloji endeksine dahil şirketler 2.665.138.644 1.770.525.674 50,53 BIST sanayi endeksine dahil şirketler 31.690.675.251 24.343.736.968 30,18 BIST mali endeksine dahil şirketler 58.734.663.977 53.537.941.435 9,71 BIST hizmetler endeksine dahil şirketler 6.699.356.615 8.530.086.050 -21,46



