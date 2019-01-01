İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.531 puanı görmesine karşın yatırımcısını üzen borsada, 2019'da yükseliş bekleniyor.

Küresel piyasalar geçen yıl ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, jeopolitik riskler, Brexit süreci ve global büyümeye yönelik endişeler gibi risk iştahını azaltan olayların etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, bu durumdan dünya borsaları da negatif etkilendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2017'den aldığı güçle 2018'in ilk ayında 121,531 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yıl içinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçen endeks, yıllık bazda yatırımcısını üzdü. Uzmanlar, 2019'un ilk çeyreğinin zor geçebileceğini ancak ikinci çeyrekten sonra endekste yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.





- "Yüzde 65’lere yaklaşan yabancı payı, endeksteki yukarı yönlü hareketleri destekliyor"





AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, 2018'in, BIST 100 endeksi için dalgalı ve genelde aşağı yönlü bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Paksoy, BIST 100 endeksinin Ocak 2018'de tüm zamanların rekoru olan 121.531 seviyesini gördüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Endeksteki düzeltme süreci, erken seçim kararı, Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’yi hedef alan yaptırım tehditleri ile döviz tarafında yaşanan kur atağının etkisiyle BIST 100 endeksi, 84.500 sınırına kadar geriledi. Endekse dolar bazlı bakıldığında ise 2008 krizi fiyatlaması olan 1,2 sent seviyelerine kadar geri çekildiği görüldü."

Dolar bazlı görece ucuz olmasının ve düzelen Türkiye hikayesinin BIST 100 endeksinde daha aşağı seviyelerin görülmesine engel olduğunu belirten Paksoy, ABD borsalarının, özellikle de 200 haftalık ortalamasına kadar geri çekilen S&P 500 endeksinin, BIST 100 endeksinin 2019 performansı üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Teknik görünüm ve yüzde 65’lere yaklaşan yabancı payının BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade eden Paksoy, "Dolar bazlı en azından 2-2,5 sent bant aralığını hedef yapabilecek BIST 100 endeksinin, bu durumda bile tüm zamanların rekoru olarak kayda geçen 5,10 sentin yarısına ancak gelebilecek. Ama TL bazlı grafiklerde bu seviyelerin çok rahat 100.000-120.000 puan bandı içinde bir bölgeyi işaret edeceği çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Paksoy, bu durumun gerçekleşmesi için ABD borsalarının düzeltme sürecinden çıkarak tekrar yükselişe geçmesi ya da en azından yatay bir bant içinde dengeli piyasa koşuluna geri dönebilmesinin en önemli koşul olduğunu vurguladı.

Paksoy, teknik olarak BIST 100 endeksinde 95.000-97.000 puan bandının geçilmesi ve 101.000 puanın üzerinde kapanışlar yapılması durumunda 105.000 ve 110.000 seviyelerinin hedef olacağını, 110.000'lerin geçilmesi durumunda ise 115.000-125.000 puan bandının gündeme geleceğini söyledi.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 93.000-91.500 puanın altında kaldıkça 90.000-85.000 puanın önemli destek seviyesi olarak izleneceğini kaydeden Paksoy, bu puanın kırılması durumunda ise 82.000-75.000 bandının görülebileceğini kaydetti.





- "2019'un ilk çeyreğini, diplerin teyit edileceği dönem olarak takip ediyoruz"





Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, küresel ölçüde büyümeye yönelik endişelerin getirdiği riskten kaçış ve Mart 2019 itibarıyla resmi olarak gerçekleşmesi gereken Brexit sürecinin kısa vadede yurt dışındaki belirsizlikleri artırdığını, yurt içinde ise 2019'un ilk çeyreğinde enflasyon ve faizlerin yeniden yükselme ihtimali ile döviz kurlarının aşağı yönlü hareketlerinin son bulmasının, Borsa İstanbul’da zayıf seyrin bir süre daha devam etmesine neden olabileceğini söyledi.

Doğan, "Bu nedenle BIST 100 endeksinde yılın ilk çeyreğini, diplerin teyit edileceği dönem olarak takip ediyoruz. Bu dönemde döviz varlığı ve geliri olan şirketler yeniden ön plana çıkabilecekken, döviz yükümlülüğü ve maliyetleri üzerinde döviz ağırlığı yüksek olan şirketler ile finansman ihtiyacı yüksek olan şirketler bu durumdan negatif etkilenebilir." diye konuştu.





- "2019'un ikinci çeyreğinde bankacılık sektörü öne çıkabilir"





Üzeyir Doğan, yurt içinde yerel seçimlerin geride kalması, bahar ayları ile birlikte düşüş bekledikleri enflasyon rakamları, ikinci çeyrek büyüme verisinde toparlanmanın başlaması ve 4 yıllık seçimsizlik döneminde iktidarın ekonomik politikaları hayata geçirme kararlığının artmasının yılın ikinci yarısı için görünümü pozitife çevirebileceğini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde ilk çeyrek beklentilerimizin aksine, kurlardaki yükselişten olumsuz etkilenmiş ancak faaliyet karlılıkları yüksek seyreden şirketler ile faiz ve enflasyon düşüşünden pozitif etkilenebilecek bankacılık sektörü ve finansman gideri nedeniyle karlılığı baskılanan şirketler ön plana çıkabilir. Yılın ilk çeyreği için biraz daha negatif olmamıza karşın mevcut durumda devam eden aşırı iskontonun aşağı yönlü hareketleri sınırlayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle ilk çeyrekte 80.000-85.000 bin aralığına yakın maliyetlerin yılın geri kalanı için oldukça iyi fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz."

Doğan, yılın ikinci yarısında bekledikleri iyimserliğin hakim olması durumunda BIST 100 endeksinde, 2018'in zirvesinin de bulunduğu 120.000 seviyeleri, hatta bu seviyenin üstünün görülebileceğini söyledi.





- "2019'da ihracat yapan veya geliri döviz olan sektör şirketleri ön plana çıkabilir"





İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer ise 2019 yılında yüksek ihracat yapan ve geliri avro ya da dolar olan sektör şirketlerinin ön plana çıkabileceğini kaydetti.

Telekomünikasyon şirketlerinin ekonomik yavaşlamadan çok fazla etkilenmediğini ve 2018'de iyi bir performans izledikleri dikkate alındığında, gelecek yıl da takiplerinde olmaya devam edeceğini aktaran Özer, bankacılık sektörünü de takip ettiklerini bildirdi.



