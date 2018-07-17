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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,56 6,96 -5,75 Özderici GMYO 5,30 5,50 -3,64 Tekfen Holding 18,70 19,09 -2,04 Koç Holding 12,59 12,82 -1,79 Yataş 4,42 4,50 -1,78 Soda Sanayii 5,90 5,96 -1,01 Anadolu Efes 19,91 20,10 -0,95 Çemaş Döküm 2,30 2,32 -0,86 Mavi Giyim 30,96 31,16 -0,64 MLP Sağlık 13,00 13,03 -0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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