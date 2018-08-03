Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 106,40 111,90 -4,92 Odaş Elektrik 5,03 5,12 -1,76 Ereğli Demir Çelik 11,85 12,04 -1,58 Şok Marketler 8,19 8,31 -1,44 Doğuş Otomotiv 6,45 6,53 -1,23 Tekfen Holding 18,87 19,02 -0,79 Yataş 4,12 4,15 -0,72 Global Yat. Holding 3,25 3,27 -0,61 Bim Mağazalar 69,00 69,20 -0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)