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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,45 3,62 -4,70 Net Holding 2,20 2,24 -1,79 Tofaş Oto. Fab. 20,70 21,04 -1,62 Galatasaray Sportif 1,27 1,29 -1,55 Ford Otosan 61,05 61,95 -1,45 Tekfen Holding 22,62 22,94 -1,39 Kardemir (D) 3,21 3,25 -1,23 Aksa 9,12 9,23 -1,19 İş GMYO 0,87 0,88 -1,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,77 -1,13 Deva Holding 3,75 3,78 -0,79 Enka İnşaat 4,64 4,67 -0,64 Emlak Konut GMYO 1,73 1,74 -0,57 Bim Mağazalar 79,55 80,00 -0,56 Gersan Elektrik 3,28 3,29 -0,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,44 3,45 -0,29 Kartonsan 342,00 342,50 -0,15 Ege Endüstri 381,00 381,50 -0,13 Anadolu Efes 20,28 20,30 -0,10 Otokar 73,95 74,00 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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