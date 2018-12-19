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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,75 0,80 -6,25 ICBC Turkey Bank 5,54 5,78 -4,15 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Soda Sanayii 7,23 7,40 -2,30 Tekfen Holding 22,42 22,90 -2,10 MLP Sağlık 11,44 11,68 -2,05 İttifak Holding 3,08 3,14 -1,91 Enerjisa Enerji 5,19 5,28 -1,70 Şok Marketler 11,21 11,40 -1,67 Bera Holding 2,04 2,07 -1,45 Koza Madencilik 7,57 7,67 -1,30 Fenerbahçe Futbol 6,82 6,89 -1,02 Galatasaray Sportif 1,20 1,21 -0,83 İpek Doğal Enerji 5,46 5,50 -0,73 Enka İnşaat 4,61 4,64 -0,65 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,64 -0,61 Tofaş Oto. Fab. 16,51 16,56 -0,30 Türk Traktör 33,30 33,34 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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