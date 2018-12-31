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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,66 2,72 -2,21 Net Holding 1,96 1,99 -1,51 Gübre Fabrik. 2,96 3,00 -1,33 Emlak Konut GMYO 1,50 1,52 -1,32 Ford Otosan 50,00 50,65 -1,28 Migros Ticaret 14,90 15,08 -1,19 Aksa Enerji 2,68 2,71 -1,11 Alarko GMYO 44,92 45,36 -0,97 Koza Madencilik 7,22 7,28 -0,82 Zorlu Enerji 1,23 1,24 -0,81 Tüpraş 116,70 117,50 -0,68 Gentaş 1,77 1,78 -0,56 Halkbank 7,02 7,05 -0,43 Göltaş Çimento 12,43 12,47 -0,32 Mavi Giyim 32,22 32,24 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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