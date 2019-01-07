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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12 Çemtaş 5,59 5,83 -4,12 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97 Gözde Girişim 2,51 2,58 -2,71 Bera Holding 2,00 2,05 -2,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,27 -2,36 Kordsa Teknik Tekstil 8,97 9,16 -2,07 Soda Sanayii 7,23 7,35 -1,63 Mavi Giyim 30,90 31,40 -1,59 Çemaş Döküm 0,84 0,85 -1,18 Hürriyet Gzt. 0,89 0,90 -1,11 İttifak Holding 2,97 3,00 -1,00 Albaraka Türk 1,22 1,23 -0,81 Aksa Enerji 2,60 2,62 -0,76 Gersan Elektrik 3,24 3,26 -0,61 Alarko GMYO 42,60 42,76 -0,37 Türk Hava Yolları 15,06 15,11 -0,33 Afyon Çimento 4,54 4,55 -0,22 Enka İnşaat 4,54 4,55 -0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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