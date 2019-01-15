Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul mersin
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı

Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 2,80 -2,86 Parsan 8,15 8,29 -1,69 MLP Sağlık 9,70 9,84 -1,42 Deva Holding 3,40 3,44 -1,16 Vestel 5,71 5,77 -1,04 Enka İnşaat 4,47 4,51 -0,89 Çelebi 62,45 63,00 -0,87 Şok Marketler 10,71 10,80 -0,83 Park Elek.Madencilik 2,42 2,44 -0,82 Bim Mağazalar 88,35 89,00 -0,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,62 -0,62 Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58 Kardemir (D) 2,20 2,21 -0,45 Otokar 98,50 98,90 -0,40 Eczacıbaşı Yatırım 7,48 7,51 -0,40 İttifak Holding 3,03 3,04 -0,33 Kordsa Teknik Tekstil 8,83 8,85 -0,23 Migros Ticaret 14,08 14,11 -0,21 İskenderun Demir Çelik 6,11 6,12 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1