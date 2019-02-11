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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 5,61 5,88 -4,59 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Hektaş 10,73 10,94 -1,92 Ülker Bisküvi 19,20 19,55 -1,79 Bera Holding 1,96 1,99 -1,51 Koza Altın 51,20 51,85 -1,25 Koza Madencilik 5,83 5,90 -1,19 Anadolu Efes 21,98 22,20 -0,99 Anadolu Cam 3,21 3,24 -0,93 MLP Sağlık 12,61 12,72 -0,86 Fenerbahçe Futbol 7,43 7,49 -0,80 Anel Elektrik 1,94 1,95 -0,51 Soda Sanayii 6,98 7,01 -0,43 Coca Cola İçecek 34,00 34,06 -0,18 Şişe Cam 6,34 6,35 -0,16 Ege Endüstri 400,90 401,20 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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