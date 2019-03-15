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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 13,70 14,32 -4,33 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Kordsa Teknik Tekstil 10,68 10,93 -2,29 Tat Gıda 4,53 4,63 -2,16 Arçelik 19,40 19,80 -2,02 Netaş Telekom. 7,69 7,81 -1,54 Enka İnşaat 4,93 5,00 -1,40 Koza Madencilik 5,65 5,73 -1,40 İpek Doğal Enerji 4,69 4,75 -1,26 Park Elek.Madencilik 2,61 2,64 -1,14 Gübre Fabrik. 3,05 3,08 -0,97 Anadolu Cam 3,16 3,19 -0,94 Tekfen Holding 24,30 24,52 -0,90 Gersan Elektrik 2,45 2,47 -0,81 Parsan 10,30 10,36 -0,58 Net Holding 1,88 1,89 -0,53 Türk Hava Yolları 12,98 13,03 -0,38 İttifak Holding 3,55 3,56 -0,28 İndeks Bilgisayar 8,21 8,23 -0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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