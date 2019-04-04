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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21 İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,22 -2,46 Vestel 13,39 13,68 -2,12 Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91 MLP Sağlık 12,98 13,13 -1,14 Soda Sanayii 7,19 7,25 -0,83 Çelebi 68,80 69,20 -0,58 Şok Marketler 9,33 9,35 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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