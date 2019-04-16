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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 444,70 457,80 -2,86 Tofaş Oto. Fab. 18,10 18,51 -2,22 MLP Sağlık 11,83 12,08 -2,07 Gersan Elektrik 2,09 2,12 -1,42 Metro Holding 0,76 0,77 -1,30 Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19 Trabzonspor Sportif 0,91 0,92 -1,09 Şok Marketler 9,12 9,22 -1,08 Verusa Holding 20,28 20,50 -1,07 Netaş Telekom. 7,53 7,56 -0,40 İskenderun Demir Çelik 7,22 7,24 -0,28 Tat Gıda 4,24 4,25 -0,24 Ereğli Demir Çelik 9,17 9,18 -0,11 Kordsa Teknik Tekstil 11,30 11,31 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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