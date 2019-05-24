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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 73,50 74,80 -1,74 Soda Sanayii 7,36 7,42 -0,81 Turkcell 11,37 11,46 -0,79 Şok Marketler 7,89 7,95 -0,75 Kerevitaş Gıda 1,54 1,55 -0,65 Bera Holding 1,77 1,78 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 12,06 -0,08 Ege Endüstri 424,70 425,00 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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