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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 18,70 19,20 -2,60 Tukaş 4,18 4,25 -1,65 Ereğli Demir Çelik 7,19 7,28 -1,24 Metro Holding 0,96 0,97 -1,03 Karsan Otomotiv 1,17 1,18 -0,85 Verusa Holding 14,88 15,00 -0,80 Net Holding 1,62 1,63 -0,61 Bera Holding 1,79 1,80 -0,56 Gersan Elektrik 2,18 2,19 -0,46 Çelebi 94,20 94,40 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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