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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Anadolu Efes 19,31 19,83 -2,62 Kerevitaş Gıda 1,94 1,99 -2,51 Tukaş 4,03 4,12 -2,18 Akbank 7,15 7,29 -1,92 Garanti Bankası 9,10 9,26 -1,73 Kordsa Teknik Tekstil 11,81 12,00 -1,58 Parsan 14,34 14,53 -1,31 Çelebi 91,80 93,00 -1,29 Vakıflar Bankası 4,66 4,71 -1,06 Metro Holding 0,94 0,95 -1,05 Çemtaş 5,80 5,86 -1,02 Vestel 9,70 9,79 -0,92 Mavi Giyim 40,68 41,00 -0,78 MLP Sağlık 10,36 10,42 -0,58 Koza Madencilik 6,19 6,22 -0,48 Anadolu Grubu Holding 10,55 10,60 -0,47 Sasa Polyester 6,19 6,20 -0,16 Verusa Holding 14,80 14,82 -0,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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