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Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,20 1,23 -2,44 Parsan 14,00 14,34 -2,37 Hektaş 13,27 13,49 -1,63 Kerevitaş Gıda 1,92 1,94 -1,03 TAV Havalimanları 24,96 25,12 -0,64 Sabancı Holding 9,09 9,14 -0,55 Verusa Holding 14,72 14,80 -0,54 Gözde Girişim 2,80 2,81 -0,36 Enka İnşaat 5,85 5,87 -0,34 Turkcell 13,28 13,31 -0,23 Pegasus 47,92 48,02 -0,21



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Değer Kaybeden Hisseler
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