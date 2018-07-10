Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kazanan 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) TAV Havalimanları23,3022,483,65 Ege Endüstri321,50310,503,54 Anadolu Cam2,952,863,15 Tekfen Holding17,8217,293,07 Ereğli Demir Çelik10,9410,642,82 Ford Otosan61,0060,301,16 Çemtaş5,855,791,04 Yataş5,785,730,95 ASELSAN27,4827,380,37 Soda Sanayii5,835,810,34 Tüpraş108,00107,900,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)