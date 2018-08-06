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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim...

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,18 1,11 6,31 ICBC Turkey Bank 5,64 5,40 4,44 Petkim 4,59 4,41 4,08 Koza Altın 45,80 44,70 2,46 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,51 1,71 MLP Sağlık 14,66 14,45 1,45 Aksa 11,49 11,35 1,23 Koza Madencilik 6,26 6,19 1,13 Soda Sanayii 6,59 6,52 1,07 Anadolu Efes 20,94 20,74 0,96 Enka İnşaat 4,78 4,76 0,42 Özak GMYO 2,40 2,39 0,42 Sasa Polyester 9,67 9,63 0,42 İskenderun Demir Çelik 8,34 8,31 0,36 Bim Mağazalar 69,20 69,00 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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