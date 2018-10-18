Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 3,38 3,21 5,30 Gözde Girişim 2,58 2,48 4,03 Net Holding 2,16 2,08 3,85 Tekfen Holding 23,22 22,44 3,48 Hektaş 9,86 9,53 3,46 Şok Marketler 9,86 9,58 2,92 Enerjisa Enerji 5,22 5,11 2,15 Bera Holding 1,76 1,73 1,73 GSD Holding 0,71 0,70 1,43 Anadolu Efes 19,75 19,64 0,56 Deva Holding 4,01 3,99 0,50 Aselsan 27,40 27,28 0,44 TAV Havalimanları 28,50 28,40 0,35 Fenerbahçe Futbol 8,41 8,40 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)