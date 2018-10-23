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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,08 4,92 3,25 Kartonsan 337,80 330,90 2,09 ICBC Turkey Bank 6,13 6,02 1,83 Anadolu Cam 2,98 2,94 1,36 Bim Mağazalar 81,00 80,05 1,19 Hektaş 9,75 9,66 0,93 Koza Altın 48,60 48,16 0,91 MLP Sağlık 13,87 13,80 0,51 Halkbank 6,88 6,85 0,44 Ford Otosan 65,05 64,80 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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