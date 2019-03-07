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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 21,24 19,70 7,82 Metro Holding 0,84 0,78 7,69 Alarko GMYO 49,20 47,56 3,45 Tekfen Holding 25,76 24,94 3,29 Türk Traktör 37,16 36,00 3,22 Gentaş 2,03 1,97 3,05 Bim Mağazalar 86,95 84,50 2,90 Pegasus 30,98 30,24 2,45 Net Holding 1,93 1,90 1,58 Park Elek.Madencilik 2,69 2,65 1,51 Enka İnşaat 4,92 4,87 1,03 Polisan Holding 7,07 7,00 1,00 Gübre Fabrik. 3,29 3,26 0,92 Migros Ticaret 16,67 16,52 0,91 Verusa Holding 19,18 19,06 0,63 Turkcell 13,93 13,86 0,51 Sabancı Holding 8,75 8,71 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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