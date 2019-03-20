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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,86 1,58 17,72 Netaş Telekom. 8,85 8,13 8,86 İttifak Holding 3,70 3,55 4,23 Anadolu Efes 20,70 20,20 2,48 ICBC Turkey Bank 4,15 4,06 2,22 Gözde Girişim 3,82 3,75 1,87 MLP Sağlık 13,30 13,14 1,22 Net Holding 1,86 1,84 1,09 Afyon Çimento 4,86 4,81 1,04 Verusa Holding 20,64 20,44 0,98 Vakıflar Bankası 5,56 5,51 0,91 Yataş 5,69 5,65 0,71 Deva Holding 4,39 4,36 0,69 Polisan Holding 3,59 3,57 0,68 Karsan Otomotiv 1,60 1,59 0,63 İş Bankası (C) 6,45 6,41 0,62 Enka İnşaat 4,96 4,94 0,40 Kartonsan 364,80 363,70 0,30 Türk Hava Yolları 14,22 14,20 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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