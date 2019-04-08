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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 9,75 9,24 5,52 Alarko GMYO 43,54 41,76 4,26 Hürriyet Gzt. 0,87 0,85 2,35 Coca Cola İçecek 31,90 31,20 2,24 Trabzonspor Sportif 0,95 0,93 2,15 Gübre Fabrik. 2,92 2,86 2,10 Tümosan Motor ve Traktör 4,51 4,43 1,81 Verusa Holding 21,16 20,80 1,73 Enerjisa Enerji 5,39 5,30 1,70 Tekfen Holding 23,36 23,12 1,04 İş Fin.Kir. 7,58 7,51 0,93 Karsan Otomotiv 1,54 1,53 0,65 Enka İnşaat 4,90 4,87 0,62 Türk Traktör 32,36 32,28 0,25 Şok Marketler 9,18 9,17 0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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