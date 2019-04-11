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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,62 4,37 5,72 Hektaş 11,24 10,85 3,59 Good-Year 3,30 3,22 2,48 İhlas Holding 0,42 0,41 2,44 MLP Sağlık 12,95 12,66 2,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75 Vestel 13,08 12,89 1,47 Mavi Giyim 36,88 36,44 1,21 Ford Otosan 50,90 50,30 1,19 Verusa Holding 22,30 22,04 1,18 Enka İnşaat 4,96 4,91 1,02 Pegasus 29,22 28,94 0,97 Bim Mağazalar 79,00 78,25 0,96 Enerjisa Enerji 5,44 5,39 0,93 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,11 0,81 Anadolu Efes 19,42 19,28 0,73 Tekfen Holding 24,00 23,88 0,50 Türk Telekom 4,43 4,41 0,45 Türk Hava Yolları 14,03 13,97 0,43 İş Fin.Kir. 7,77 7,75 0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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