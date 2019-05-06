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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,33 9,09 Galatasaray Sportif 2,16 2,03 6,40 Trabzonspor Sportif 1,03 0,99 4,04 Metro Holding 0,81 0,79 2,53 İskenderun Demir Çelik 7,00 6,84 2,34 İttifak Holding 7,03 6,87 2,33 Gözde Girişim 3,56 3,48 2,30 Koza Altın 42,28 41,48 1,93 İş Fin.Kir. 8,00 7,86 1,78 İş Bankası (C) 5,25 5,19 1,16 Alarko GMYO 44,36 43,98 0,86 Soda Sanayii 8,01 7,96 0,63 TAV Havalimanları 24,78 24,66 0,49 Polisan Holding 3,07 3,06 0,33 Fenerbahçe Futbol 7,70 7,68 0,26 Verusa Holding 18,23 18,19 0,22 Çemtaş 5,43 5,42 0,18 Parsan 11,73 11,71 0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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