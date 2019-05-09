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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 8,56 8,13 5,29 Ülker Bisküvi 18,87 18,00 4,83 Çelebi 76,75 73,35 4,64 Mavi Giyim 35,00 34,08 2,70 Polisan Holding 3,23 3,15 2,54 Global Yat. Holding 2,82 2,76 2,17 Doğan Holding 1,03 1,01 1,98 Enka İnşaat 5,15 5,06 1,78 Göltaş Çimento 10,03 9,87 1,62 İş Fin.Kir. 6,95 6,84 1,61 GSD Holding 0,89 0,88 1,14 Petkim 4,57 4,52 1,11 TAV Havalimanları 24,44 24,22 0,91 Soda Sanayii 8,11 8,07 0,50 Kordsa Teknik Tekstil 12,14 12,10 0,33 Bim Mağazalar 78,50 78,35 0,19 Koç Holding 15,31 15,30 0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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