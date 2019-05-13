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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 29,60 28,50 3,86 Ege Endüstri 445,50 434,30 2,58 Çelebi 78,20 76,40 2,36 Aksa Enerji 2,25 2,21 1,81 Türk Hava Yolları 12,36 12,15 1,73 Zorlu Enerji 1,19 1,17 1,71 Tüpraş 116,70 115,10 1,39 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20 MLP Sağlık 10,18 10,12 0,59 TAV Havalimanları 23,60 23,48 0,51 Verusa Holding 18,24 18,20 0,22 Enka İnşaat 5,21 5,20 0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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