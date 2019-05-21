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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 431,00 412,70 4,43 Enka İnşaat 5,04 4,86 3,70 Kerevitaş Gıda 1,75 1,71 2,34 Verusa Holding 17,95 17,63 1,82 Vestel 8,67 8,52 1,76 Turkcell 11,39 11,20 1,70 Mavi Giyim 32,98 32,50 1,48 MLP Sağlık 10,27 10,13 1,38 Türk Traktör 25,80 25,46 1,34 Kartonsan 305,20 301,20 1,33 Metro Holding 0,82 0,81 1,23 Göltaş Çimento 10,21 10,13 0,79 Parsan 11,47 11,39 0,70 İndeks Bilgisayar 6,45 6,41 0,62 Koza Madencilik 7,09 7,05 0,57 Bera Holding 1,82 1,81 0,55 Anadolu Efes 17,90 17,82 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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