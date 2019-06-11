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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 2,17 2,09 3,83 Polisan Holding 2,56 2,48 3,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 0,98 3,06 Hektaş 12,74 12,39 2,82 Ege Endüstri 487,90 474,50 2,82 Çemtaş 5,15 5,05 1,98 Vestel 9,68 9,51 1,79 Ereğli Demir Çelik 7,74 7,64 1,31 İş GMYO 0,97 0,96 1,04 Aksa 8,94 8,85 1,02 Alarko Holding 3,00 2,97 1,01 Kartonsan 312,60 311,00 0,51 Şok Marketler 9,07 9,03 0,44 Parsan 12,34 12,30 0,33 ICBC Turkey Bank 3,34 3,33 0,30 Çelebi 85,50 85,25 0,29 Fenerbahçe Futbol 7,36 7,35 0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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