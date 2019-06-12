Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi hasan Hasan Ekin Sezer
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış Değişim % Parsan 12,70 12,34 2,92 Tekfen Holding 25,98 25,30 2,69 Pegasus 37,20 36,30 2,48 Arçelik 17,68 17,26 2,43 Global Yat. Holding 3,02 2,95 2,37 Alarko Holding 3,07 3,00 2,33 Bim Mağazalar 79,20 77,40 2,33 Koza Madencilik 7,70 7,53 2,26 TAV Havalimanları 26,38 25,82 2,17 Polisan Holding 2,61 2,56 1,95 Petkim 5,06 4,97 1,81 Anadolu Cam 2,85 2,80 1,79 Emlak Konut GMYO 1,18 1,16 1,72 Karsan Otomotiv 1,19 1,17 1,71 Koza Altın 49,92 49,10 1,67 Aksa 9,08 8,94 1,57 Çemtaş 5,23 5,15 1,55 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Aselsan 18,70 18,44 1,41 Sabancı Holding 8,12 8,01 1,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5