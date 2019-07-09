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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,95 1,87 4,28 Bim Mağazalar 88,00 84,95 3,59 Enka İnşaat 5,88 5,71 2,98 Tüpraş 115,40 113,10 2,03 Enerjisa Enerji 5,97 5,86 1,88 Turkcell 12,75 12,57 1,43 Park Elek.Madencilik 2,63 2,61 0,77 Parsan 14,70 14,62 0,55 Ford Otosan 60,40 60,35 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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