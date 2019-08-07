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Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 5,25 5,07 3,55 Hektaş 14,97 14,51 3,17 Gübre Fabrik. 3,66 3,57 2,52 Migros Ticaret 17,11 16,69 2,52 Özderici GMYO 0,82 0,80 2,50 Koza Altın 59,00 57,90 1,90 Enerjisa Enerji 6,10 5,99 1,84 Bim Mağazalar 46,72 45,96 1,65 Anadolu Grubu Holding 11,93 11,75 1,53 Eczacıbaşı İlaç 2,33 2,31 0,87 Yapı ve Kredi Bank. 2,65 2,63 0,76 Galatasaray Sportif 1,49 1,48 0,68 Garanti Bankası 9,81 9,76 0,51 Çelebi 91,10 90,80 0,33 Mavi Giyim 39,40 39,30 0,25 Pegasus 48,70 48,66 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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