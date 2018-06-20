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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,45 7,11 -9,28 Sasa Polyester 8,83 9,49 -6,95 Şok Marketler 8,14 8,73 -6,76 Ereğli Demir Çelik 10,47 10,89 -3,86 Koza Altın 36,40 37,66 -3,35 Çemaş Döküm 1,92 1,98 -3,03 Banvit 10,90 11,20 -2,68 Anadolu Cam 2,68 2,75 -2,55 Koza Madencilik 6,44 6,59 -2,28 İhlas Gayrimenkul 0,92 0,94 -2,13 T.S.K.B. 0,95 0,97 -2,06 Bim Mağazalar 63,70 64,95 -1,92 Metro Holding 1,06 1,08 -1,85 Trakya Cam 4,28 4,35 -1,61 Türk Hava Yolları 12,64 12,84 -1,56 Tat Gıda 4,08 4,14 -1,45 Vestel 8,23 8,35 -1,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,39 1,41 -1,42 Enerjisa Enerji 6,32 6,41 -1,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,30 5,37 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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