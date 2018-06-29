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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 32,30 34,24 -5,67 İpek Doğal Enerji 5,81 6,10 -4,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45 Koza Madencilik 6,31 6,50 -2,92 Tofaş Oto. Fab. 24,06 24,78 -2,91 Türk Telekom 4,99 5,10 -2,16 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,43 -2,10 Koza Altın 42,50 43,40 -2,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 2,53 -1,98 Kardemir (D) 4,41 4,48 -1,56 Bim Mağazalar 67,15 68,00 -1,25 Afyon Çimento 5,91 5,98 -1,17 Sasa Polyester 9,35 9,46 -1,16 Turkcell 12,17 12,31 -1,14 Emlak Konut GMYO 2,03 2,05 -0,98 Kipa Ticaret 2,18 2,20 -0,91 Metro Holding 1,09 1,10 -0,91 ICBC Turkey Bank 4,51 4,55 -0,88 Türk Hava Yolları 13,54 13,66 -0,88 Aksa Enerji 4,19 4,22 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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