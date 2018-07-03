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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,40 0,42 -4,76 İpek Doğal Enerji 5,46 5,67 -3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 2,52 -3,17 Yataş 20,02 20,60 -2,82 Global Yat. Holding 3,51 3,61 -2,77 Tofaş Oto. Fab. 22,86 23,50 -2,72 Zorlu Enerji 1,61 1,65 -2,42 Vestel 9,03 9,25 -2,38 Koç Holding 14,05 14,39 -2,36 Karsan Otomotiv 1,68 1,72 -2,33 Gözde Girişim 2,97 3,04 -2,30 Koza Madencilik 6,10 6,24 -2,24 Çemaş Döküm 2,18 2,23 -2,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,75 1,79 -2,23 Odaş Elektrik 5,31 5,43 -2,21 Doğuş Otomotiv 6,93 7,08 -2,12 Net Holding 1,90 1,94 -2,06 T.S.K.B. 0,96 0,98 -2,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,47 -2,02 Emlak Konut GMYO 1,96 2,00 -2,00



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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