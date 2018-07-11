Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji Bursa ekonomi sanayı
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,71 -13,45 Yataş 5,04 5,78 -12,80 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,55 -12,26 İş Fin.Kir. 2,39 2,71 -11,81 Garanti Bankası 6,96 7,87 -11,56 Park Elek.Madencilik 2,80 3,16 -11,39 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 5,77 -11,09 Türk Telekom 4,67 5,25 -11,05 Afyon Çimento 5,25 5,87 -10,56 Halkbank 6,59 7,36 -10,46 Gübre Fabrik. 3,30 3,68 -10,33 Turcas Petrol 1,62 1,81 -10,32 Odaş Elektrik 4,70 5,24 -10,31 Vakıflar Bankası 4,23 4,69 -9,81 Karsan Otomotiv 1,49 1,65 -9,70 Bera Holding 1,77 1,96 -9,69 Mavi Giyim 33,48 37,06 -9,66 Borusan Mannesmann 8,65 9,57 -9,61 İhlas Holding 0,38 0,42 -9,52 T.S.K.B. 0,87 0,96 -9,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5