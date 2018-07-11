Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,71 -13,45 Yataş 5,04 5,78 -12,80 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,55 -12,26 İş Fin.Kir. 2,39 2,71 -11,81 Garanti Bankası 6,96 7,87 -11,56 Park Elek.Madencilik 2,80 3,16 -11,39 Tümosan Motor ve Traktör 5,13 5,77 -11,09 Türk Telekom 4,67 5,25 -11,05 Afyon Çimento 5,25 5,87 -10,56 Halkbank 6,59 7,36 -10,46 Gübre Fabrik. 3,30 3,68 -10,33 Turcas Petrol 1,62 1,81 -10,32 Odaş Elektrik 4,70 5,24 -10,31 Vakıflar Bankası 4,23 4,69 -9,81 Karsan Otomotiv 1,49 1,65 -9,70 Bera Holding 1,77 1,96 -9,69 Mavi Giyim 33,48 37,06 -9,66 Borusan Mannesmann 8,65 9,57 -9,61 İhlas Holding 0,38 0,42 -9,52 T.S.K.B. 0,87 0,96 -9,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)