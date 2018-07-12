Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 19,78 21,44 -7,74 Tüpraş 98,15 106,00 -7,41 Mavi Giyim 31,08 33,48 -7,17 Kardemir (D) 4,49 4,81 -6,65 Özak GMYO 2,30 2,46 -6,50 Ereğli Demir Çelik 10,16 10,85 -6,36 Yataş 4,74 5,04 -5,95 Arçelik 13,03 13,82 -5,72 Tofaş Oto. Fab. 21,50 22,80 -5,70 Ülker Bisküvi 16,31 17,25 -5,45 Coca Cola İçecek 29,68 31,24 -4,99 MLP Sağlık 13,00 13,65 -4,76 Ak Enerji 0,68 0,71 -4,23 İskenderun Demir Çelik 7,33 7,65 -4,18 Borusan Mannesmann 8,34 8,65 -3,58 Vakıflar Bankası 4,08 4,23 -3,55 Şekerbank 1,13 1,17 -3,42 Anadolu Cam 2,84 2,94 -3,40 TAV Havalimanları 23,28 24,00 -3,00 Ford Otosan 57,85 59,60 -2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)