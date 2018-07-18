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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,68 0,72 -5,56 Kardemir (D) 4,30 4,45 -3,37 MLP Sağlık 12,61 13,00 -3,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,37 6,56 -2,90 Net Holding 1,70 1,75 -2,86 İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44 Şişe Cam 4,58 4,69 -2,35 İş GMYO 0,88 0,90 -2,22 Metro Holding 0,95 0,97 -2,06 Zorlu Enerji 1,48 1,51 -1,99 Netaş Telekom. 9,33 9,50 -1,79 Emlak Konut GMYO 1,67 1,70 -1,76 Şekerbank 1,16 1,18 -1,69 Ford Otosan 58,25 59,25 -1,69 Tüpraş 100,00 101,70 -1,67 Tekfen Holding 18,39 18,70 -1,66 Deva Holding 4,23 4,30 -1,63 TAV Havalimanları 25,50 25,88 -1,47 Aksa Enerji 4,12 4,18 -1,44 Ak Enerji 0,69 0,70 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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