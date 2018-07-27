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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,58 3,73 -4,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44 Türk Telekom 4,78 4,87 -1,85 Çemtaş 6,22 6,33 -1,74 Vakıflar Bankası 4,02 4,09 -1,71 Ege Endüstri 338,30 343,00 -1,37 Global Yat. Holding 3,21 3,25 -1,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 1,63 -1,23 Aksa 10,73 10,86 -1,20 Deva Holding 4,32 4,37 -1,14 T.S.K.B. 0,87 0,88 -1,14 Gersan Elektrik 4,78 4,83 -1,04 Metro Holding 0,96 0,97 -1,03 Aselsan 27,00 27,28 -1,03 Kordsa Teknik Tekstil 7,72 7,80 -1,03 Doğan Holding 0,97 0,98 -1,02 T. Halk Bankası 6,83 6,89 -0,87 Good-Year 3,42 3,45 -0,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,93 5,98 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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