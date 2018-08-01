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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 26,96 29,02 -7,10 Soda Sanayii 5,95 6,39 -6,89 Trakya Cam 4,18 4,40 -5,00 İş GMYO 0,97 1,00 -3,00 Enka İnşaat 4,75 4,88 -2,66 Anadolu Cam 3,31 3,40 -2,65 Şişe Cam 4,87 5,00 -2,60 Sabancı Holding 8,28 8,49 -2,47 Tofaş Oto. Fab. 22,50 23,00 -2,17 İhlas Gayrimenkul 1,47 1,50 -2,00 Aksa Enerji 4,18 4,26 -1,88 Tekfen Holding 19,14 19,50 -1,85 Enerjisa Enerji 5,93 6,04 -1,82 Akbank 7,10 7,23 -1,80 Anel Elektrik 2,74 2,79 -1,79 Aksa 11,50 11,70 -1,71 Emlak Konut GMYO 1,73 1,76 -1,70 Arçelik 12,40 12,61 -1,67 Deva Holding 4,22 4,29 -1,63 Ak Enerji 0,69 0,70 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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